Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” marchează o zi specială prin aniversarea violonistului Vasile Mărcuș, membru al orchestrei ansamblului. Cu această ocazie, colegii i-au transmis un mesaj de apreciere și cele mai bune gânduri, urându-i multă sănătate, bucurii, inspirație și împliniri atât în activitatea artistică, cât și în viața personală.

„Să cânți mereu cu aceeași pasiune și să ai parte de împliniri pe toate planurile”, este urarea adresată violonistului, alături de tradiționalul „La mulți ani!”.

Prin talentul și dedicarea sa, Vasile Mărcuș contribuie la promovarea și valorificarea folclorului autentic românesc, fiind unul dintre artiștii care duc mai departe tradițiile muzicale ale Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.