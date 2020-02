Ultimul fiu în viaţă al fostului cuplu dictatorial s-a constituit parte vătămată în Dosarul „Revoluţiei”, cel de pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Implicarea lui Valentin Ceauşescu în Dosarul „Revoluţiei” pare a avea legătură cu susţinerile procurorilor, consemnate în rechizitoriu: diversiunile create după 22 decembrie de către Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, gen. (r.) Iosif Rus şi Emil „Cico” Dumitrescu (decedat în ianuarie 2019-n.r.) ar fi creat „condiţiile condamnării şi execuţiei cuplului prezidenţial Ceauşescu printr-un proces penal simulat”.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ia în discuţie, pe 21 februarie, un nou termen în cameră preliminară al procesului în care au rămas să răspundă „prezent” în instanţă doar Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi generalul Iosif Rus pentru infracţiuni contra umanităţii.

Surse apropiate procesului au declarat că Valentin Ceauşescu a trimis la dosar o serie de documente în care arată că el este succesorul Elenei şi al lui Nicolae Ceauşescu, despre care susţine că au calitatea de „persoane vătămate”. Cererea a fost depusă înainte de termenul din 21 februarie al Dosarului „Revoluţiei”, în care fostul preşedinte al României Ion Iliescu şi fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, precum şi generalul (r.) Iosif Rus au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii. „Sunt 50 şi ceva de părţi vătămate şi părţi civile. Fiecare şi-a trimis cererea de constituire în timp diferit. Potrivit legii, partea vătămată nu are pretenţii, partea civilă are pretenţii materiale. Când am văzut numele lui Valentin, am spus că e coincidenţă de nume. Dar scrie: succesor al persoanei vătămate Ceauşescu Elena şi Ceauşescu Nicolae. Nu are pretenţii. Dar poate să se constituie parte civilă până la citirea actului de sesizare”, a declarat pentru „Adevărul” o sursă sub protecţia anonimatului.

Pe 8 aprilie 2019, procurorii Secţiei militare din Parchetul General au trimis în judecată Dosarul „Revoluţiei din decembrie 1989”, în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus şi Emil (Cico) Dumitrescu au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii.

Mai multe citiţi pe adevarul.ro