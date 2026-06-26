Atenție, băimăreni! Este în vigoare codul galben de caniculă, iar temperaturile ridicate pot afecta sănătatea populației, în special a copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile.

Pentru a sprijini cetățenii în această perioadă, Crucea Roșie a amenajat un punct de prim ajutor și hidratare în Piața Izvoare, disponibil în zilele cu cod portocaliu și roșu, în intervalul orar 12:00 – 16:00.

Autoritățile recomandă populației să respecte măsurile de protecție și să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf.

Recomandări pentru zilele caniculare:

Hidratați-vă constant, chiar dacă nu vă este sete (minimum 2 litri de apă pe zi);

Evitați expunerea la soare între orele 11:00 – 18:00;

Purtați haine lejere, din materiale naturale și culori deschise;

Protejați-vă capul cu pălărie și purtați ochelari de soare;

Adoptați o alimentație ușoară, bazată pe fructe și legume;

Răcoriți-vă frecvent și evitați efortul fizic intens.

Autoritățile fac apel la responsabilitate și solidaritate, recomandând cetățenilor să aibă grijă de ei și de cei din jur, în special de persoanele vulnerabile.