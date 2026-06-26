Atenție, băimăreni! Este în vigoare codul galben de caniculă, iar temperaturile ridicate pot afecta sănătatea populației, în special a copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile.
Pentru a sprijini cetățenii în această perioadă, Crucea Roșie a amenajat un punct de prim ajutor și hidratare în Piața Izvoare, disponibil în zilele cu cod portocaliu și roșu, în intervalul orar 12:00 – 16:00.
Autoritățile recomandă populației să respecte măsurile de protecție și să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf.
Recomandări pentru zilele caniculare:
Hidratați-vă constant, chiar dacă nu vă este sete (minimum 2 litri de apă pe zi);
Evitați expunerea la soare între orele 11:00 – 18:00;
Purtați haine lejere, din materiale naturale și culori deschise;
Protejați-vă capul cu pălărie și purtați ochelari de soare;
Adoptați o alimentație ușoară, bazată pe fructe și legume;
Răcoriți-vă frecvent și evitați efortul fizic intens.
Autoritățile fac apel la responsabilitate și solidaritate, recomandând cetățenilor să aibă grijă de ei și de cei din jur, în special de persoanele vulnerabile.
Lasă un răspuns