Vasile Deac din Bogdan-Vodă, cunoscut ca „Moșu”, promotor al identității culturale și al tradițiilor din Maramureșul istoric, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 96 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă pentru întreaga comunitate.

Amintim faptul că, la vârsta de 93 de ani, la casa părintească a „Moșului”, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin i-a conferit „Crucea Voievodală Maramureșeană” pentru laici, cea mai înaltă distincție a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Din încredințarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, la împlinirea vârstei de 90 de ani, în Anul omagial al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul i-a conferit lui Vasile Deac ordinul „Crucea Iustinian Arhiepiscopul” pentru activitatea sa de primar gospodar.

Moșu”, a fost cunoscut mai ales pentru lupta sa de peste trei decenii cu autoritățile comuniste în demersul de a construi o statuie lui Bogdan Vodă, întemeietorul Moldovei, în localitatea natală a domnitorului, Cuhea, sculptura realizată de maestrul Ioan Marchiș.

Slujba de înmormântare va fi oficiată astăzi, de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi.

Bunul Dumnezeu să îl ierte și să îi facă parte de odihnă în Împărăția Sa!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!