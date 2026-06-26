Începând cu 1 iulie, echipele interesate se vor putea înscrie la Cupa Minerul 2026, unul dintre cele mai așteptate turnee de fotbal în sală din Baia Mare. Competiția va avea loc în perioada 27-29 decembrie 2026, la Sala Sporturilor „Lascăr Pană”, și va reuni atât fotbaliști profesioniști, cât și pasionați ai acestui sport.

Organizatorii au anunțat că înscrierile se desfășoară între 1 iulie și 1 decembrie, însă numărul echipelor este limitat la 16, iar selecția se va face după principiul „primul venit, primul servit”. Confirmarea participării va fi făcută doar după achitarea taxei de înscriere.

Premii consistente

Locul I – 20.000 de lei

Locul II – 10.000 de lei

Locul III – 5.000 de lei

De asemenea, vor fi acordate premii speciale pentru: cel mai bun jucător; golgheterul competiției; cel mai bun portar.

Condiții de participare: taxă de înscriere: 3.000 de lei/echipă; lot de maximum 12 jucători și 3 membri ai staff-ului.

Lista finală a jucătorilor va fi depusă la ședința tehnică din 15 decembrie.

Înscrierile se fac telefonic, la numărul 0753 541 694. Organizatorii îi încurajează pe cei interesați să își rezerve locul din timp, având în vedere că doar 16 echipe vor lua startul în ediția din acest an a Cupei Minerul.