Locuitorii comunei Groși și iubitorii tradițiilor autentice sunt invitați joi, 2 iulie 2026, de la ora 17:00, la Casa Zoicaș din Valea Mare, pentru un eveniment special dedicat obiceiurilor de odinioară – „Clacă la coasă”.

Manifestarea își propune să readucă în prim-plan una dintre cele mai frumoase tradiții ale satului românesc, aceea a muncii în comunitate, când oamenii se adunau pentru a cosi împreună, transformând munca câmpului într-o adevărată sărbătoare.

Participanții vor putea asista la momente autentice de cosit, vor descoperi obiceiurile și portul popular din zona Maramureșului și se vor bucura de un program artistic susținut de interpreți de muzică tradițională și instrumentiști populari.

Organizatorii transmit că evenimentul este o invitație adresată tuturor generațiilor de a redescoperi valorile care au unit comunitățile de altădată.

„Hai să trăim împreună bucuria unei tradiții care ne unește!” este mesajul prin care gazdele îi îndeamnă pe maramureșeni și pe turiști să participe la această întâlnire cu tradiția.

Evenimentul va avea loc la Casa Zoicaș, în localitatea Valea Mare, comuna Groși, începând cu ora 17:00.