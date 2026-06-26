Reprezentanții specializării Filosofie din cadrul Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia Mare au transmis un mesaj de apreciere după publicarea celor mai recente rezultate ale universității, subliniind performanțele instituției și poziția acesteia în învățământul superior românesc.

„Suntem mândri că facem parte din această prestigioasă instituție academică”, au transmis reprezentanții specializării Filosofie, evidențiind faptul că Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se numără printre cele mai mari și bine cotate universități din România.

Instituția are în componență 12 facultăți, organizate în două centre universitare – Cluj-Napoca și Baia Mare – precum și extensii la Satu Mare, Alba Iulia, Bistrița și Zalău. În cadrul universității sunt disponibile 219 programe de studii de licență și masterat, care acoperă atât domenii tehnice, precum arhitectura, construcțiile, informatica și ingineria, cât și domenii socio-umaniste, între care filosofia, științele comunicării, științele educației și limbile moderne aplicate. Potrivit datelor prezentate, aproximativ 21.000 de studenți sunt înmatriculați în cele două centre universitare ale UTCN.

La Baia Mare, programele de licență și master în Filosofie funcționează în cadrul Facultății de Litere, contribuind la diversitatea ofertei educaționale și la dezvoltarea domeniilor umaniste în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.