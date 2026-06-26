Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș atrage atenția asupra riscurilor pe care temperaturile ridicate le pot avea asupra sănătății și transmite o serie de recomandări pentru prevenirea efectelor caniculei, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă de afecțiuni cronice. Potrivit instituției, perioadele cu temperaturi extreme pot afecta în mod deosebit persoanele cu boli cardiovasculare, endocrine, metabolice sau neuropsihice, motiv pentru care este esențială respectarea unor măsuri simple de protecție.

„Când temperaturile cresc, grija față de sănătate începe cu gesturi simple: apă, umbră, odihnă și atenție pentru cei vulnerabili”, a transmis Adrian Mădăras, directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș.

Specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11:00 și 18:00, petrecerea a câteva ore pe zi în spații răcoroase și utilizarea aerului condiționat, acolo unde este posibil, la o temperatură cu aproximativ cinci grade mai mică decât cea exterioară. Hidratarea este esențială în zilele caniculare. Se recomandă consumul a 1,5–2 litri de lichide pe zi, fără a aștepta apariția senzației de sete, iar în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, un pahar cu apă la fiecare 15–20 de minute poate contribui la menținerea unei hidratări optime. De asemenea, sunt recomandate fructele și legumele proaspete, precum pepenele, prunele, castraveții și roșiile, în timp ce alcoolul, băuturile carbogazoase și cele bogate în zahăr ar trebui evitate.

CAS Maramureș subliniază că o atenție deosebită trebuie acordată copiilor mici, sugarilor, persoanelor în vârstă și celor dependente, care trebuie ajutate să consume suficiente lichide, chiar dacă nu solicită acest lucru.

Instituția amintește și obligațiile angajatorilor în perioadele cu temperaturi ridicate, printre care asigurarea apei potabile, alternarea muncii cu pauze în zone umbrite, ventilația spațiilor de lucru și punerea la dispoziție a echipamentelor de protecție necesare.

Reprezentanții CAS Maramureș îi îndeamnă pe cetățeni să adopte măsuri preventive și să acorde o atenție sporită persoanelor vulnerabile, pentru a evita problemele de sănătate provocate de caniculă.