O nouă etapă a evenimentului „Teleleu din Maramureș” a adus participanții pe trasee spectaculoase, într-o experiență care a combinat mișcarea în aer liber cu redescoperirea tradițiilor locale.

Cea de-a doua parte a traseului a pornit de la Domeniul Burzo și a continuat spre Stâna lui Ioan Hereș, un drum care a pus la încercare rezistența participanților, dar a recompensat efortul cu peisaje montane deosebite și momente de voie bună. Organizatorii au descris parcursul ca pe o combinație de efort, solidaritate și bucurie, în care fiecare participant și-a depășit propriile limite. Ajunși la stână, participanții au fost întâmpinați cu produse tradiționale specifice zonei montane, caș, urdă, slănină, ceapă și jintiță, preparate care au readus în prim-plan gusturile autentice ale copilăriei pentru mulți dintre cei prezenți.

Organizatorii au transmis mulțumiri gazdei Ioan Hereș pentru ospitalitatea oferită, dar și Aurei Mureșan pentru punctul de hidratare și preparatele tradiționale, apreciate de participanți. Pe traseu, grupul a făcut și un popas la Mănăstirea Breaza, unde momentul de liniște și rugăciune a adus o notă de reflecție întregii experiențe. Participanții au apreciat primirea călduroasă a obștii mănăstirii și atmosfera de reculegere.

Evenimentul „Teleleu Bike – Cărările Copilăriei” continuă să promoveze mișcarea în natură, valorile comunității și legătura cu tradițiile maramureșene, oferind participanților experiențe autentice și amintiri de neuitat.