Festivalul „Pintea Viteazul”, organizat în perioada 10–12 iulie la Popasul Vânătorului, își completează lista invitaților cu un proiect tot mai apreciat în mediul online românesc. Big Boletus, inițiativa creată de Vali Coman, va fi prezentă în cadrul evenimentului, într-o colaborare bazată pe valori comune: respectul pentru natură, promovarea tradițiilor autentice, dragostea pentru munte și susținerea comunităților locale.

Cunoscut pentru materialele sale dedicate gastronomiei, drumețiilor și explorării naturii, Vali Coman a construit, prin Big Boletus, un proiect care promovează un stil de viață autentic și responsabil, îmbinând bunul-simț ardelenesc cu pasiunea pentru cultura locală și protejarea mediului înconjurător.

Organizatorii Festivalului „Pintea Viteazul” consideră că prezența Big Boletus la eveniment este una firească, având în vedere obiectivele comune de promovare a patrimoniului natural și cultural al Maramureșului. Festivalul își propune să aducă în prim-plan nu doar legenda lui Pintea Viteazul, ci și valorile care definesc această zonă: tradițiile, ospitalitatea, natura și identitatea locală.

„Ne dorim ca, împreună, să promovăm frumusețea Maramureșului, oamenii locului și valorile care merită păstrate și transmise mai departe”, transmit organizatorii, care le-au mulțumit lui Vali Coman și echipei Big Boletus pentru implicarea în această ediție a festivalului.

Festivalul „Pintea Viteazul” va avea loc între 10 și 12 iulie, la Popasul Vânătorului, și va reuni spectacole folclorice, reconstituiri istorice, activități dedicate naturii, demonstrații culinare și numeroase momente culturale, oferind participanților o experiență autentică în inima Maramureșului.