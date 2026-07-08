Astăzi, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, a avut loc prima ședință de organizare a cursului „Părinți Informați, Adolescenți Protejați”, un proiect construit din convingerea că prevenția începe acasă, prin dialog, înțelegere și sprijin.

În fiecare familie pot exista întrebări, neliniști sau momente în care părinții simt că nu mai găsesc cuvintele potrivite pentru a ajunge la copilul lor. Adolescența este o perioadă frumoasă, dar și vulnerabilă, iar în fața provocărilor actuale, nimeni nu ar trebui să fie singur.

Alături de partenerii noștri din cadrul Fundației Aegis Medica și de o echipă multidisciplinară de specialiști, am pus bazele unui curs care își propune să ofere părinților informații clare, sprijin și instrumente utile pentru a înțelege, preveni și gestiona situațiile de risc.

Credem că prevenția începe prin informare, dialog și implicare. Atunci când părinții sunt sprijiniți, adolescenții au șanse mai mari să facă alegeri sănătoase.