Notele pentru peste 8600 de elevi care au susţinut examenul de Evaluare Naţională au fost modificate în urma contestaţiilor, relevă rezultatele finale ale examenului anunţate miercuri de Ministerul Educaţiei. Cele mai multe contestaţii au fost depuse la Limba şi literatura română.

În total, au fost depuse 48.471 de solicitări pentru vizualizarea lucrărilor: 26.889 la Limba şi literatura română, 970 la Limba şi literatura maternă şi 20.612 la Matematică.

În urma acestui proces au fost înregistrate 14.176 de contestaţii, reprezentând 4,79% din numărul total al lucrărilor. Comparativ, în 2025 au fost depuse 19.101 contestaţii, respectiv 6,08% din totalul lucrărilor.

Cele mai multe contestaţii au vizat proba la Limba şi literatura română – 8.981, în scădere de la 11.354 anul trecut. La Matematică au fost depuse 4.888 de contestaţii, faţă de 7.392 în 2025, iar la Limba şi literatura maternă – 307, comparativ cu 355 anul trecut.

Potrivit ministerului, reevaluarea lucrărilor contestate a dus la creşterea notei pentru 8.696 de lucrări, la scăderea notei pentru 4.265 de lucrări, iar în cazul a 1.215 lucrări nota a rămas neschimbată.

La Limba şi literatura română, pentru 77,86% dintre lucrările reevaluate diferenţa dintre nota iniţială şi cea finală a fost de cel mult 0,5 puncte, în plus sau în minus. În 417 cazuri nota nu a fost modificată.

La Matematică, 98,85% dintre lucrările reevaluate au înregistrat diferenţe de maximum 0,5 puncte între nota iniţială şi cea finală, iar pentru 778 de lucrări nota a rămas neschimbată.

La Limba şi literatura maternă, în cazul a 77,52% dintre lucrările reevaluate diferenţa dintre nota iniţială şi cea finală nu a depăşit 0,5 puncte, iar pentru 20 de lucrări nota a rămas aceeaşi.

Ministerul reaminteşte că joi, 9 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro va fi publicată ierarhia judeţeană şi a municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a. Completarea opţiunilor în fişele de înscriere pentru admiterea la liceu va avea loc în perioada 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie. Ulterior, între 23 şi 28 iulie, elevii repartizaţi vor depune dosarele de înscriere la licee.