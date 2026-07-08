CS Minaur Baia Mare continuă campania de transferuri și anunță venirea lui Emanuel Dat, un jucător ofensiv apreciat pentru viteza, tehnica și creativitatea sa, care vine să aducă un plus de dinamism și inspirație în jocul formației.

Format la LPS Bihorul Oradea, Emanuel Dat și-a construit cariera evoluând pentru mai multe cluburi din fotbalul românesc: Dunărea Călărași; CFR Cluj; CSM Reșița (împrumut); CS Mioveni; CSM Sighetu Marmației; Gloria Bistrița; CSU Alba Iulia; SCM Zalău.

În teren, Emanuel evoluează ca mijlocaș de bandă stângă, fiind remarcat prin explozia în joc, tehnica în regim de viteză și capacitatea de a crea superioritate în duelurile unu contra unu. Stilul său direct și vertical îl transformă într-un jucător capabil să pună constant probleme apărărilor adverse, contribuind atât la construcția fazelor de atac, cât și la finalizarea acestora.

Experiența acumulată în Liga 1, Liga 2 și Liga 3 îl recomandă ca un fotbalist pregătit să își aducă aportul la îndeplinirea obiectivelor clubului băimărean în noul sezon.

Prin acest transfer, Minaur își consolidează compartimentul ofensiv și continuă să își contureze lotul pentru provocările competiționale care urmează.