Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Domeniul de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul”, din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Mare – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, organizează admiterea pentru anul universitar 2026–2027.

Candidații se pot înscrie la următoarele programe de studii:

Licență – specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală;

Masterat – specializarea Teologie creștină și spiritualitate europeană.

Cei interesați pot obține informații suplimentare privind admiterea, condițiile de înscriere și oferta educațională contactându-l pe lector univ. dr. Valerian Marian, la numărul de telefon 0724 510 533.

Detalii complete sunt disponibile și pe site-ul Domeniului de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul”:

http://teologie.cunbm.utcluj.ro/