Uniunea Europeană (UE) a propus vineri prelungirea cu un an, până în martie 2028, a protecţiei acordate refugiaţilor ucraineni în UE, însă vrea să excludă bărbaţii aflaţi la vârsta serviciului militar, în principal cu vârste cuprinse între 23 şi 60 de ani, relatează AFP, dpa şi EFE, conform Agerpres.

O sursă comunitară a clarificat că noua excepţie nu îi va afecta pe actualii beneficiari ai protecţiei internaţionale şi nici eventualele lor obligaţii militare în Ucraina, astfel că toţi cei care beneficiază deja de o astfel de protecţie vor continua să o facă în etapa următoare.

Peste 4,4 milioane de ucraineni care au fugit de războiul cu Rusia beneficiază în prezent de acest statut unic, care le permite să locuiască, să muncească şi să acceseze ajutoare în Uniunea Europeană.

Majoritatea refugiaţilor ucraineni trăiesc în principal în Germania, Polonia şi Republica Cehă.

„Propunerea noastră prevede ca protecţia temporară să nu fie acordată persoanelor nou-sosite cărora li se interzice părăsirea Ucrainei din cauza obligaţiilor militare care le revin, conform legislaţiei ucrainene”, a declarat vineri pentru presă Magnus Brunner, comisarul european pentru migraţie.

„Asta este ceea ce ne-a cerut Ucraina să facem”, a spus Brunner, adăugând că planurile „ţin cont de nevoile de apărare în continuă evoluţie ale Ucrainei”.

Statutul de refugiat acordat ucrainenilor, introdus pentru prima dată în martie 2022, trebuie reînnoit anual, Bruxellesul făcând acest lucru pentru a cincea oară, având în vedere continuarea războiului lansat de Rusia.

„Pe măsură ce războiul continuă, sprijinul nostru trebuie să continue”, a subliniat Magnus Brunner.

Cu toate acestea, unele ţări UE încep să dea semne de nerăbdare ceea ce priveşte acest conflict care se desfăşoară de peste patru ani.

Anul trecut, Bruxellesul a iniţiat discuţii privind viitorul statutului de refugiat acordat cetăţenilor ucraineni, încurajând statele membre să îl permanentizeze pentru cei care rămân în Europa şi să se pregătească pentru primele întoarceri în Ucraina.

Propunerea dezvăluită vineri prevede însă că acest statut unic va fi în curând refuzat bărbaţilor ucraineni aflaţi la vârsta serviciului militar, care depun prima lor cerere.