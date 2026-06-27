Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și până de curând prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat că se retrage din partid. Decizia vine în contextul în care Ciucu este anchetat de Direcția Națională Anticorupție pentru luare de mită, fiind plasat sub control judiciar.

Ciprian Ciucu a luat decizia de a se retrage din Partidul Național Liberal după ce a fost pus sub acuzare de DNA. Primarul Capitalei a explicat că nu dorește ca problemele sale personale să afecteze imaginea partidului și că preferă să se concentreze pe apărarea sa în fața justiției.

„Am decis să mă retrag din PNL pentru a nu prejudicia imaginea partidului. Voi rămâne primar al Capitalei și voi continua să-mi fac datoria față de bucureșteni. Sunt nevinovat și voi demonstra acest lucru în instanță”, a declarat Ciucu.

Procurorii DNA îl acuză pe Ciprian Ciucu de luare de mită într-un dosar care vizează un proiect imobiliar din Capitală. Anchetatorii susțin că primarul ar fi primit avantaje materiale în schimbul aprobării unor documentații urbanistice.

Măsura controlului judiciar a fost dispusă de procurori pentru 60 de zile. Ciucu a contestat măsura, dar Tribunalul București a respins contestația, menținând decizia DNA. Primarul trebuie să respecte anumite condiții: să nu părăsească țara, să se prezinte periodic la poliție și să nu ia contact cu martorii.

Retragerea lui Ciucu din PNL vine într-un moment de criză pentru partid. Liberalii se confruntă cu scăderea popularității și cu probleme interne legate de alianța de guvernare. Ciprian Ciucu era considerat una dintre figurile proeminente ale partidului, fiind primar al celui mai mare oraș din țară.

Decizia sa de a părăsi partidul ar putea avea efecte politice semnificative. Unii analiști sugerează că Ciucu ar putea să-și facă propriul partid sau să se alăture unei alte formațiuni politice, deși acest lucru ar fi dificil în condițiile anchetei penale.

Liderii PNL au evitat să comenteze pe larg retragerea lui Ciucu. Surse din partid spun că decizia a fost luată de comun acord, pentru a evita daunele de imagine. Pe de altă parte, opoziția a profitat de ocazie pentru a critica guvernarea.

„PNL pierde pe bandă rulantă primari și lideri locali din cauza corupției. Acesta este rezultatul unei guvernări bazate pe clientelism și afaceri oneroase”, au declarat reprezentanții PSD.

Ciprian Ciucu rămâne primar al Capitalei, cel puțin deocamdată. Legea prevede că un primar poate fi suspendat doar dacă este arestat preventiv sau trimis în judecată. Controlul judiciar nu îl împiedică să-și exercite mandatul.

Ancheta DNA continuă, iar procurorii au la dispoziție 60 de zile pentru a strânge probe și a decide dacă îl vor trimite sau nu în judecată pe Ciucu. Între timp, primarul Capitalei a anunțat că va continua să lucreze la proiectele pentru București.