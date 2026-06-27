Duminică, 28 iunie, a 4-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Făurești, Protopopiatul Lăpuș, unde va săvârși și slujba sfințire a altarului de vară și a sălii sociale.

Duminică, 28 iunie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului va sluji la Parohia Ortodoxă Mărtinești, Protopopiatul Satu Mare, unde va săvârși slujba punerii pietrei de temelie pentru noua biserică.

Luni, 29 iunie, de sărbătoarea închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Bixad, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, împreună cu Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei (sătmărean de origine) și cu Episcopul Siluan al al românilor ortodocși din Ungaria, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal.

Luni, 29 iunie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va sluji la Parohia Ortodoxă Moisei–Luncă, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, unde va sfinți capela de cimitir.

Marți, 30 iunie, de sărbătoarea închinată Soborului Sfinților 12 Apostoli, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului si Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, vor sluji în sobor de 9 ierarhi la Mănăstirea Bârsana, Protopopiatul Sighet, sub protia Mitropolitului Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal.

Înainte de Sfânta Liturghie, de la ora 8.30, va fi săvârșită slujba de sfințire a Paraclisului de la demisolul bisericii mari, restaurat, și cu Sfântul Altar reorganizat și Sfânta Masă, rezidită.