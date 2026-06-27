La 27 iunie 1953 se stingea în temnița comunistă de la Sighet unul dintre cei mai importanți ierarhi ai Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolice), episcopul Ioan Suciu, considerat astăzi un martir al credinței și un simbol al rezistenței spirituale în fața persecuției regimului comunist.

Ioan Suciu s-a născut la 4 decembrie 1907, la Blaj, într-o familie profund religioasă, cu puternice rădăcini în clerul greco-catolic. Tatăl său, preotul Vasile Suciu, a avut un rol important în viața bisericească și culturală a Blajului, iar mama sa, Maria Suciu, născută Coltor, provenea, de asemenea, dintr-o familie de preoți. A fost al patrulea dintre cei nouă copii ai familiei, care făcea parte din elita intelectuală a Blajului.

Și-a urmat studiile la Liceul „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, remarcându-se prin inteligență și pasiune pentru învățătură. După absolvirea liceului, în anul 1925, a plecat la Roma, unde a studiat la Colegiul Grec „Sfântul Atanasie” și la Institutul Pontifical „Angelicum”, obținând doctorate în filosofie și teologie. În 1931 a fost hirotonit preot și s-a întors în România, unde și-a început activitatea pastorală și didactică.

A fost profesor de teologie și limbi clasice la Blaj, rector și formator al seminariștilor, devenind una dintre cele mai apreciate personalități ale Bisericii Greco-Catolice. Datorită apropierii sale de tineri și a talentului oratoric deosebit, a fost supranumit „episcopul tinerilor”.

În anul 1940 a fost numit episcop auxiliar de Oradea, colaborând îndeaproape cu episcopul Valeriu Traian Frențiu, iar ulterior a devenit administrator apostolic al Arhidiecezei de Alba Iulia și Făgăraș.

După instaurarea regimului comunist și scoaterea în afara legii a Bisericii Române Unite cu Roma, în 1948, Ioan Suciu a refuzat să renunțe la credința sa și să accepte trecerea la Biserica Ortodoxă. Pentru această alegere a fost arestat și internat la Dragoslavele și Căldărușani, fiind transferat ulterior la Penitenciarul Sighet.

În detenție a îndurat frigul, foametea, izolarea și lipsa îngrijirilor medicale. La 27 iunie 1953, la numai 45 de ani, episcopul Ioan Suciu a murit în închisoarea de la Sighet. A fost înmormântat în secret în Cimitirul Săracilor, iar locul exact al mormântului său nu este cunoscut nici în prezent.

Sacrificiul său a fost recunoscut oficial după decenii. La 2 iunie 2019, Papa Francisc l-a beatificat, alături de alți șase episcopi greco-catolici români care au murit în urma persecuțiilor comuniste, cinstindu-i drept martiri ai credinței și modele de curaj, demnitate și fidelitate față de valorile creștine.