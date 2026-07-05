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Turismul a scăzut cu până la 25% în primele șase luni din 2026

eMaramureș de eMaramureș
5 iulie 2026
in Actualitate
2 min
MOCĂNIŢA PLINĂ CU TURIŞTI DE LA VIȘEUL DE SUS A DERAIAT
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Scădere în turism, cu 20-25% – sunt datele prezentate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism pentru primele șase luni din acest an. Între motivele scăderii: valoarea tichetelor de vacanță a fost redusă la jumătate, până la 800 de lei, dar și faptul că puterea de cumpărare a românilor a tot scăzut în ultimul an.

La jumătatea anului turistic și după ce s-a terminat și prima lună de vară, am putea spune că seamănă cu o jumătate de pandemie. Dacă în 2020 scăderea turismului intern era de 50%, anul acesta vedem scăderi undeva în zona de 20-25%, atât pe litoral, cât și în restul țării. Totuși, în timp ce a scăzut cererea și oamenii au mai puțini bani în buzunar, a crescut în continuare investiția în turism. Avem cu 10% mai multe unități de cazare clasificate”, a declarat vicepreședintele ANAT, Adrian Voican.

Vicepreședintele ANAT, Adrian Voican: „Oferta de all-inclusive a crescut de la 54 de hoteluri anul trecut la 70 de hoteluri anul acesta”

Pentru hotelieri și proprietarii de pensiuni, o provocare rămâne convingerea turiștilor să petreacă mai multe nopți la destinație. Cum încearcă patronii să îi atragă: cu oferte last minute disponibile chiar și în vârf de sezon și prin creșterea numărului de pachete all-inclusive.

Foarte interesant, oferta de all-inclusive a crescut de la 54 de hoteluri anul trecut la 70 de hoteluri anul acesta, în 2026, ceea ce reprezintă aproximativ 15.000 de camere în regim all-inclusive. Noutatea este că acest sistem de masă, atotcuprinzător, a ajuns și la hotelurile de 3 stele și de 2 stele. Mai recent, avem chiar două hoteluri de pe litoral care, la categoria de 2 stele, promovează conceptul all-inclusive”, a adaugat Vicepreședintele ANAT, Adrian Voican.

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