Chiar și în lipsa implicării altor participanți la trafic, atunci când ignorăm prevederile legale, consecințele nu întârzie să apară.

Ieri, 27 iunie a.c., în jurul orei 15.50, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare – Biroul Rutier au intervenit pe strada Valea Borcutului, din municipiu, pentru soluționarea unui eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au constatat faptul că, un bărbat de 41 de ani care conducea o bicicletă ar fi suferit leziuni corporale după ce s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut de pe vehicul.

În urma evenimentului a rezultat rănirea biciclistului, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii au procedat la sancționarea contravențională a bărbatului.

⚠️ ATENȚIE ⚠️

Conducerea unei biciclete sau trotinete electrice sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv se pedepsește!

Fapta este prevăzută în Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar valoarea sancțiunii aplicate este cuprinsă între 1.215-1.620 lei.