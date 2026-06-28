O nouă constatare a polițiștilor din cadrul Biroului Rutier Sighetu Marmației. La data de 27 iunie a.c., în jurul orei 16.40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației- Biroul Rutier au oprit pentru control pe strada Iapa, din municipiu, un autoturism.

La volanul acestuia a fost identificat un bărbat.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest rezultatul a indicat o concentrație de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.