Ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o nouă avertizare hidrologică, valabilă începând de astăzi, ora 12:00, până sâmbătă, 4 iulie, la aceeași oră.

În arealul Someș-Tisa sunt vizate râurile din bazinele hidrografice:

• Vişeu, Iza, Lăpuș – bazinele superioare şi pe afluenții din bazinele mijlocii şi inferioare (judeţul Maramureș);

• Someșul Mare – bazinul superior și pe afluenții din bazinul mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud);

• Someşul Mic – bazinul superior şi pe afluenţii din bazinul mijlociu şi inferior (judeţul Cluj).

Specialiștii noștri monitorizează cursurile de apă și lucrările hidrotehnice din zonele aflate sub incidența avertizării hidrologice. Dispeceratul realizează fluxul informațional către instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență din arealul Someș-Tisa.

RECOMANDĂRI PENTRU POPULAȚIE:

-Manifestați prudență și evitați deplasările în zonele vizate.

-NU traversați cursurile de apă!

-Asigurați-vă că rigolele și șanțurile de scurgere sunt curățate pentru a permite evacuarea apei.

Informații suplimentare, precum și celelalte bazine hidrografice vizate de atenționare, regăsiți în linkul din primul comentariu.