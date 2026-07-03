Municipiul Baia Mare anunță că, în perioada 3–7 iulie, vor fi instituite restricții de circulație pe Bulevardul Unirii, în zona Centrului de Aport Voluntar (CAV), în apropierea fostei treceri la nivel cu calea ferată.

Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de subtraversare a Bulevardului Unirii, realizate de SC Vital S.A., prin constructorii SC Construrom SA și SC DIMEX 2000 COMPANY SRL.

Lucrările de săpătură deschisă și refacerea carosabilului vor începe vineri, 3 iulie, de la ora 19:00, și se vor desfășura până sâmbătă, 4 iulie, la ora 20:00. Refacerea zonelor afectate va continua în zilele de 6 și 7 iulie.

Pe durata intervențiilor, circulația rutieră se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată în zona lucrărilor.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren pentru evitarea blocajelor în trafic.