Duminică, 28 iunie, începând cu ora 20:30, scena de la Podu Satului din Vișeu de Jos va găzdui cea de-a doua ediție a Feterelor de Sf. Petru și Pavel, un eveniment dedicat tradițiilor și bucuriei de a fi împreună.

Seara va fi animată de îndrăgiții interpreți Anamaria Iuga, alături de formația Alex Șușca, Oana și Frații Maramureșului, precum și surorile Denisa și Maria Muj. Participanții se vor bucura de muzică autentică, tradiții maramureșene, foc de tabără și o atmosferă de sărbătoare.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de folclor și tradiții să ia parte la o seară de neuitat și să contribuie la păstrarea obiceiurilor locale.