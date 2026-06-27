Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș invită publicul joi, 2 iulie, de la ora 18:00, la vernisajul expoziției de fotografie „Ținuturi promise – Terres promises – Maramureș”, semnată de artistul francez Jean-Jacques Moles.

Evenimentul va avea loc la Șura Buteasa, din incinta Muzeului Satului din Baia Mare, și propune o incursiune vizuală în universul satului maramureșean, surprins prin ochii unui fotograf care a descoperit frumusețea și autenticitatea locului.

Prin imaginile sale, Jean-Jacques Moles surprinde oameni, tradiții, munca de zi cu zi și momente simple, dar încărcate de emoție, oferind o perspectivă artistică asupra unui spațiu aflat într-o continuă transformare. Fotografiile evidențiază legătura dintre patrimoniul cultural și viața cotidiană, devenind o punte între cultura franceză și spiritul autentic al Maramureșului.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 2–19 iulie, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi, prin fotografie, poveștile și identitatea unuia dintre cele mai repreze