Casa din Vale Breb găzduiește, și în această vară, Caravana Filmelor TIFF, eveniment devenit deja o tradiție pentru comunitate și pentru iubitorii de film. Ediția din acest an va avea loc în perioada 11-12 iulie și promite două zile pline de activități, întâlniri și proiecții în aer liber.

Organizatorii anunță un program dedicat relaxării și socializării, în mijlocul satului maramureșean, cu ateliere creative, muzică, gastronomie locală și seri de film sub cerul de vară.

„În fiecare iulie, de 5 ani încoace, avem un weekend pe care îl așteptăm cu drag.

Caravana Filmelor TIFF se întoarce la Casa din Vale Breb pentru două zile pline de oameni faini, povești, drinks și gustări delicioase, muzică, filme și energie bună.

Deschidem terasa de lângă Biblioteca Breb și ne adunăm la o cafea bună, un cocktail, un pahar de vin de la Petro Vaselo și la povești care se leagă firesc, ca între prieteni.

Pregătim ateliere creative în ambele zile, live DJ set, o masă întinsă cu bunătăți locale, seri de film sub cerul de vară. Duminică seara vin Ceterașii de pe sate, iar după apus ne vedem la filme.

Două zile de Magic Land Breb. Două zile de întâlniri, zâmbete și amintiri frumoase. Intrarea este liberă. Pentru că la Breb e fain și bine.

Vă așteptăm la noi în ogradă”, au transmis reprezentanții Casei din Vale Breb.

Accesul la toate activitățile este gratuit, iar organizatorii îi invită pe toți cei care își doresc un weekend de vară diferit să ia parte la evenimentul care transformă, an de an, satul Breb într-un loc al filmului, al poveștilor și al întâlnirilor frumoase.