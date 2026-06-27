În perioada 24–26 iunie a.c., polițiștii maramureșeni au desfășurat mai multe acțiuni pe drumurile publice din județ, având ca scop prevenirea accidentelor rutiere și depistarea acelor autovehicule care nu îndeplinesc condițiile tehnice pentru a circula în siguranță.

Astfel, în perioada 24–26 iunie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au acționat pe D.J. 184A, în localitățile Coruia și Chechiș.

În cadrul acțiunii au fost legitimate 56 de persoane și controlate 50 de autovehicule, fiind aplicate pentru neregulile constatate 22 de sancțiuni contravenționale, 21 dintre acestea pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

Totodată, polițiștii au reținut două certificate de înmatriculare, un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare și două permise de conducere.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 9.300 de lei.

Tot în cadrul activităților desfășurate pentru creșterea siguranței rutiere, ieri, 26 iunie a.c., polițiștii Formațiunii Rutiere din orașul Cavnic, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Maramureș, au desfășurat o acțiune pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor aflate în trafic, pe raza de competență.

Au fost controlate 13 autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 7.800 de lei.

De asemenea, în cadrul acțiunii au fost reținute șase certificate de înmatriculare și două permise de conducere.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto că verificarea periodică a stării tehnice a autovehiculelor și respectarea regulilor de circulație sunt măsuri esențiale pentru prevenirea accidentelor rutiere.