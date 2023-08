Iubitorii de muzică populară o cunosc pe Teodora Dăntăușă ca fiind o adevărată cântăreață de mică.

Aceasta este elevă la Colegiul de Artă și solistă vocală la ansamblul Hori si Joc al Palatului Copiilor din Baia Mare. Ea a participat de mică la diferite competiții printre care se pot enumera: Trofeul „Magic Star”, Trofeul pe categoria de vârstă 8-9 ani, Diplomă de excelență pentru aprecierea videoclipului din partea publicului (concursul „Fii star în țara ta”), Premiul de excelență pentru promovarea folclorului românesc (Festivalul național de folclor „Firicel de cantec romanesc”), Premiul de popularitate și Premiul II (concursul „Stau Acasă Și Câștig” din cadrul Festivalului internațional HermannstadtFest”), Premiul I și Diploma Golden (concursul internațional de interpretare „Muzica ne poate uni”). Premiile de valoare la competiții muzicale au fost doar începutul. Ea a fost concurentă și la Romanii Au Talent unde a primit patru de DA din partea juraților după ce a cântat o melodie în memoria străbunicului ei, decedat în cel de-al doilea război mondial, melodie care i-a sensibilizat profund pe jurați. După participarea la Romanii Au Talent, Teodora a continuat să încânte urechile maramureșenilor, dar și a românilor de pretutindeni cu vocea ei.

În prezent ea este implicată în numeroase reprezentații muzicale atât la catedrala mare din Baia Mare, dar și în orașele din apropiere, Cluj-Napoca și Satu Mare. Alături de ea sunt mereu 4 -6 perechi de dansatori care o ajuta la atmosfera tradițional românească. Teodora nu încetează să uimească nici în ceea ce privește obiectivele de viitor.

Am stat de vorba cu tatăl Teodorei și am aflat că aceasta are printre obiectivele sale o listă de piese pe care urmează să le publice. Câteva dintre acestea sunt colaje și romanțe la care a lucrat împreună cu profesorul ei de muzica Marcel. Printre evenimentele la care aceasta va fi prezentă se afla și un eveniment patriotic de 1 Decembrie la Alba Iulia.

În perioada următoare aceasta va avea câteva momente artistice la unul din evenimentele pregătite de Vivo Mall.

Dintre obiectivele viitoare ale Teodorei sunt de menționat performanța de la “Unirea românilor de pretutindeni”, eveniment organizat de Asociația Danubis din Galați. Teodora va participa și la un eveniment de la Mausoleul din Mărășești.

Teodora Dăntăușă este un exemplu pentru tinerii copii maramureșeni care au vise de or și fel că nimic nu este imposibil și că o vârstă mică nu este piedică în sensibilizarea inimilor celor din jur printr-un talent unic.

Bila Sam Alexandru