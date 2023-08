15 copii și tineri vulnerabili sunt sprijiniți anul acesta de Fundația Hope and Homes for Children România prin intermediul Burselor DAR. Acest proiect, inițiat în 2022, este menit să descopere copiii cu rezultate remarcabile și să le susțină acestora excelența, pentru ca lipsurile să nu le fure dreptul de a străluci.

Bursierii anului școlar/universitar 2023-2024 sunt atât elevi, cât și studenți, provenind din București și alte județe ale țării, aducând astfel laolaltă talente promițătoare și perspective variate din întreaga țară. Pe lângă echipa Hope and Homes for Children, juriul din acest an a avut în componența sa și personalități aparținând unei multitudini de domenii. Astfel, au acceptat invitația noastră de a se alătura proiectului jurnaliștii Amalia Enache, Florin Negruțiu, Mihai Morar, antrenorul de înot Adrian Rădulescu, violonistul Alexandru Tomescu, psihologul Diana Vasile și trainerul Dorin Boabeș.

Programul Burselor DAR are ca scop oferirea de oportunități egale copiilor talentați. Pentru ca poveștile triste de viață sau neajunsurile să nu mai taie aripile celor cu rezultate remarcabile, Fundația s-a angajat, încă de anul trecut, să susțină performanța celor cu potențial extraordinar.

„Fie că este vorba de pictură, dans, sport, științe sau educație, în general, talentul nu trebuie să fie oprit de limite sociale. Ce putem noi face este să fim alături de copiii care au nevoie de suport în împlinirea talentelor lor. Bursierii DAR primesc șansa de a-și urma visurile, de a participa la competiții sau de a-și îmbunătăți aptitudinile prin accesarea de resurse care îi sprijină să devină ei înșiși”, afirmă Robert Ion, Director General Hope and Homes for Children România.

Fiecare bursă acordată în cadrul programului „Bursele DAR” valorează 2.000 de euro.

Această sumă reprezintă o resursă semnificativă pentru tinerii bursieri, urmând a fi utilizată pentru susținerea și dezvoltarea talentelor lor. Pentru a se asigura că acești copii iau cele mai bune decizii, asistenții sociali ai Fundației Hope and Homes for Children lucrează îndeaproape cu beneficiarii burselor, ghidându-i în direcția potrivită și oferindu-le sprijinul adecvat.

Fundația și-a luat un angajament pe termen lung de a continua acest program de burse în fiecare an. Programul dezvoltat nu oferă doar sprijin financiar, ci creează un mediu de învățare și dezvoltare în care acești copii pot crește și își pot duce talentul mai departe.

Ediția din acest an a Burselor DAR este posibilă datorită sprijinului valoros și angajat al Afi Europe Management, Alliance Healthcare, B&B Collection, Banca Transilvania, Parfumerie Douglas și PENNY | REWE România, care își unesc eforturile pentru a susține și încuraja performanța excepțională în rândul tinerilor care promit. Acest parteneriat valoros nu doar subliniază importanța implicării comunității în dezvoltarea tinerelor talente, ci demonstrează angajamentul acestor organizații în a contribui la formarea viitoarelor generații.