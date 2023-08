Și în acest weekend, acțiunile pentru diminuarea riscului rutier au continuat pe principalele artere din județul Maramureș. Polițiștii au desfășurat activități, în colaborare cu celelalte instituții pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză , conduc autoturisme sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive sau încalcă normele rutiere în vigoare.

În acest weekend, peste 120 de conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest de către polițiștii maramureșeni cu atribuții rutiere, fiind aplicate 174 de sancțiuni contravenționale pentru abateri la regimul circulației, așa cum prevede O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

Ca măsuri complementare, pentru neregulile constatate, polițiștii au reținut 40 de permise de conducere și trei certificate de înmatriculare.

Azi-noapte, polițiștii rutieri din Baia Mare și Sighetu Marmației au depistat în trafic doi conducători auto, în vârstă de 25 și 42 de ani din județul Alba și Baia Mare, circulând pe strada Victoriei și Unirii. În urma testării acestora cu aparatul etilotest, au rezultat valori de 0,56 și 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care le-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Sâmbătă noaptea, o patrulă de ordine și siguranță publică a observat pe strada Culturii din municipiu un autoturism, care se deplasa haotic.

Polițiștii au procedat le efectuarea semnalului regulamentar de oprire, însă conducătorul auto și-a continuat deplasarea, fiind ulterior blocat de echipajele de poliție pe strada Florilor.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 39 de ani din Baia Mare, care, în urma testării cu aparatul etilotest, i-a rezultat o valoare de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

În toate cazurile, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.