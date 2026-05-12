La data de 11 mai a.c., în jurul orei 11.40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că pe strada Ignișului a avut loc un conflict între două persoane.

Polițiștii s-au deplasat în locul indicat, iar din verificările efectuate a reieșit faptul că, pe fondul unor discuții în contradictoriu, o tânără de 23 de ani ar fi fost amenințată cu acte de violență de fostul partener, ceea ce i-ar fi creat o stare de temere.

Conform procedurii, polițiștii au evaluat riscul iminent de violență și au constatat că pentru siguranța victimei se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, iar sub supravegherea procurorului de caz continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.