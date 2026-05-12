Clubul Sportiv Minaur Baia Mare dorește să mulțumească tuturor suporterilor prezenți la Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, echipelor participante, galeriilor și tuturor celor care au contribuit la transformarea acestui eveniment într-o adevărată sărbătoare a handbalului românesc.

Mulțumim Primăriei Baia Mare, Consiliului Local Baia Mare și nu în ultimul rând Primarului Municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dancus, pentru tot sprijinul acordat.

Mulțumim domnului președinte Voina pentru prezența la acest eveniment, prin care Clubul Minaur și-a demonstrat angajamentul pentru promovarea handbalului în România la un nivel înalt.

Timp de două zile, municipiul Baia Mare a devenit capitala handbalului feminin românesc. Sala Sporturilor „Lascăr Pană” a vibrat la un nivel pe care comunitatea noastră nu l-a mai trăit de multă vreme, într-un eveniment de înaltă ținută sportivă, organizatorică și emoțională.

Pentru Baia Mare, pentru suporterii Minaur și pentru iubitorii handbalului, aceste zile au însemnat mai mult decât o competiție. Au fost dovada că acest oraș trăiește pentru sport, că publicul băimărean rămâne unul dintre cele mai pasionale și respectate din România și că Minaur continuă să fie un nume care inspiră respect și tradiție.

Din păcate, clubul nostru a traversat în ultima perioadă mai multe momente dificile și situații pe care le considerăm profund nedrepte. Joi, cu ocazia meciului din Liga Zimbrilor dintre echipa noastră masculină și AHC Potaissa Turda, am avut parte de o partidă care ne-a redus considerabil șansele de a încheia sezonul pe locul 3 și de a evolua din nou în cupele europene. A doua situație a fost în semifinala Cupei României, pierdută în fața echipei SCM Râmnicu Vâlcea, când echipa noastră feminină a fost clar dezavantajată de maniera de arbitraj a celor doi arbitri, la fel cum s-a întâmplat și în cazul echipei masculine, existând nu mai puțin de 26 de greșeli de arbitraj împotriva echipei noastre, fapt care ne-a privat de calificarea în marea finală și, implicit, de șansa unei noi prezențe în cupele europene.

În ciuda acestor momente tensionate și a dezamăgirii resimțite de întreaga suflare băimăreană, CS Minaur Baia Mare a ales să respecte competiția, adversarii și publicul prezent. După modul în care s-a desfășurat primul meci, afectarea emoțională a echipei a fost una evidentă, existând inclusiv discuții privind posibilitatea de a refuza participarea la partida din finala mică a Cupei României.

Ca oameni de sport, înțelegem câtă muncă, sacrificiu și dedicare există în spatele fiecărui rezultat și cât de greu este pentru sportive să simtă că munca lor nu este respectată din cauza unor decizii considerate eronate. Cu toate acestea, am ales să mergem mai departe și să nu permitem ca aceste momente să umbrească frumusețea unui eveniment care a demonstrat încă o dată valoarea handbalului românesc.

Referitor la incidentul petrecut în pauza semifinalei, între directorul clubului nostru și secretarul Federației Române de Handbal, considerăm că acesta este un conflict de natură personală, care nu a afectat desfășurarea competiției. Avem încredere că analiza Comisiei de Disciplină a Federației Române de Handbal va fi una echilibrată, obiectivă și realizată exclusiv pe baza faptelor și a probelor existente.

CS Minaur Baia Mare merge mai departe cu demnitate, respect pentru suporteri și aceeași dorință de performanță care a construit istoria acestui club. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și care au demonstrat, încă o dată, că spiritul Minaur nu poate fi învins.

Legenda merge mai departe!

Hai Minaur!

CS Minaur Baia Mare