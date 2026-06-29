În după-amiaza de 28 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dragomirești-Compartimentul Rutier, în timp ce efectuau activități de patrulare pe D.J. 186, în localitatea Săcel, au oprit pentru control un moped care circula pe direcția Săcel-Săliștea de Sus.

Polițiștii au constatat faptul că vehiculul era condus de un tânăr de 21 de ani, din orașul Săliștea de Sus.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit că, tânărul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

În cauză, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.

Conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat constituie infracțiune și atrage răspunderea penală.

Respectarea legislației rutiere contribuie la siguranța tuturor participanților la trafic și previne producerea unor evenimente nedorite