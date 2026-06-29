Persoanele vârstnice din comuna Cicârlău care se află în situații de vulnerabilitate beneficiază de sprijin printr-un proiect de îngrijire la domiciliu, derulat de Asociația ASSOC în colaborare cu administrația locală.

Inițiativa vine în sprijinul familiilor ai căror membri lucrează în alte orașe sau în străinătate și care nu pot fi permanent alături de părinții sau bunicii rămași acasă. Deși contactul telefonic, vizitele ocazionale și sprijinul financiar sunt importante, acestea nu pot înlocui ajutorul de care au nevoie persoanele imobilizate sau cele care întâmpină dificultăți în desfășurarea activităților zilnice. Prin proiect, beneficiarii pot primi asistență direct la domiciliu din partea unor persoane specializate, care oferă sprijin pentru igiena personală, alimentație, administrarea tratamentului, deplasarea în locuință, monitorizarea stării de sănătate și recuperarea după diferite afecțiuni.

Reprezentanții ASSOC subliniază că scopul programului este de a oferi nu doar servicii de îngrijire, ci și sprijin uman și siguranță pentru vârstnicii care au nevoie de ajutor în viața de zi cu zi.

Proiectul este implementat în comuna Cicârlău de Asociația ASSOC, în parteneriat cu Primăria Cicârlău, și urmărește creșterea calității vieții persoanelor vârstnice aflate în dificultate.