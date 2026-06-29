Naționala României de Rugby 7s a încheiat pe locul al doilea etapa Rugby Europe Trophy Series de la Chișinău, după o finală disputată până în ultimele secunde ale jocului.

Din lotul „Stejarilor” a făcut parte și Raul Pop, aripa echipei CSM Știința Baia Mare, care și-a adus contribuția la parcursul foarte bun al reprezentativei României în competiție.

Rezultatele obținute în cele două etape ale Rugby Europe Trophy Series au adus României promovarea în Rugby Europe Championship 2027, precum și calificarea la Jocurile Europene din 2027. Competiția reprezintă un criteriu de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

CSM Știința Baia Mare a transmis felicitări întregii echipe naționale pentru performanța reușită, dar și lui Raul Pop, unul dintre jucătorii care au reprezentat cu succes clubul băimărean în competiția continentală.