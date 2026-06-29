În perioada sezonului estival, rezervarea locurilor în taberele de vară poate fi ținta unor fraude, context în care oferta pare a fi foarte avantajoasă, iar condițiile de cazare sunt, de cele mai multe ori, promovate prin intermediul unor platforme online, într-o manieră extrem de atractivă și convingătoare.

O astfel de sesizare a fost înregistrată în cursul zilei de astăzi, 29 iunie a.c., când Poliția Municipiului Baia Mare a fost semnalată de către un cadru didactic cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de înșelăciune.

Polițiștii au demarat cercetările în cauză, iar din primele verificări efectuate a reieșit că organizatorului unei tabere de vară, respectiv administratorul unei unități de cazare, situată în stațiunea Izvoare, ar fi indus în eroare un grup de 44 de elevi și 4 cadre didactice din localitatea Dorohoi, județul Botoșani, prezentându-le o ofertă pentru serviciile oferite la prețul de 92.100 de lei.

Pentru rezervarea locurilor de cazare, persoanele implicate au achitat un avans în cuantum de 59.500 de lei. În momentul în care au ajuns la destinație, turiștii au constatat că ar fi fost induși în eroare întrucât condițiile prezentate în ofertă nu corespundeau cu cele reale, unitatea de cazare aflându-se într-un proces de execuție a construcției, ceea ce a condus la imposibilitatea onorării serviciilor promise.

În continuare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, polițiștii efectuează cercetări pentru lămurirea situației de fapt, recuperării prejudiciului cauzat și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș vă reamintește că în perioada vacanței de vară, când sunt organizate numeroase tabere și excursii, informarea corectă și verificarea prealabilă a ofertelor constituie cele mai eficiente mijloace de prevenire a practicilor înșelătoare și a fraudelor în domeniul serviciilor turistice.

Pentru a nu deveni victimele unei infracțiuni de înșelăciune, polițiștii că recomandă următoarele:

📍Alegeți unități de cazare autorizate și verificați dacă acestea funcționează legal;

📍 Rezervați prin platforme de încredere sau direct la unitatea de cazare;

📍 Citiți recenziile și verificați dacă sunt autentice și recente;

📍 Solicitați confirmarea rezervării și documente justificative înainte de a achita un avans;

📍 Evitați plata integrală în avans către persoane fizice sau în conturi necunoscute;

📍Comparați fotografiile cu informațiile disponibile pe mai multe surse și fiți atenți la imaginile care par preluate de pe alte site-uri;

📍Dacă oferta pare prea avantajoasă pentru zona și perioada respectivă, manifestați prudență;

📍Solicitați un contract sau un document care să precizeze serviciile oferite, perioada cazării și condițiile de anulare;

📍În cazul taberelor pentru copii, verificați dacă locația oferă condiții corespunzătoare de siguranță și dacă organizatorii au vizitat sau verificat unitatea;

Nu uitați: înainte de a trimite bani, verificați identitatea persoanei sau societății care oferă cazarea. Câteva minute de verificări vă pot feri de pierderea banilor și de transformarea vacanței într-o experiență neplăcută.