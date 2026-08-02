Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost depistat de jandarmii din Târgu Lăpuș având asupra sa o substanță susceptibilă a fi interzisă, în urma unei acțiuni de patrulare desfășurate sâmbătă seara.

Incidentul a avut loc în jurul orei 21:00, când echipajul de jandarmi aflat în serviciu a observat un bărbat care manifesta un comportament suspect, fiind vizibil agitat. La vederea oamenilor legii, acesta a încercat să părăsească zona.

Jandarmii au procedat la legitimarea persoanei și la efectuarea controlului corporal preventiv, ocazie cu care au descoperit asupra tânărului un plic transparent de tip ZIP LOCK ce conținea o substanță de culoare albă, susceptibilă de a fi interzisă la deținere.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, unde au fost continuate procedurile legale pentru stabilirea cu exactitate a naturii substanței și dispunerea măsurilor care se impun.