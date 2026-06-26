În seara de 25 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au depistat, pe strada Sub Horiță, din localitate, un vehicul tip motocross.

Polițiștii au interceptat vehicului, însă la vederea echipajului de poliție, conducătorul vehiculului nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, accelerând și îndepărtându-se de echipaj.

Ulterior, vehiculul a fost din nou interceptat, ocazie cu care s-a stabilit faptul că acesta era condus de un tânăr de 19 ani, din comuna Petrova.

În urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, vehiculul în cauză nu figurează ca fiind înmatriculat în circulație.

În cadrul unui dosar penal, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.