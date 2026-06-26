Nivelul scăzut de precipitații înregistrat în ultima perioadă cumulat cu seceta prelungită cu care ne confruntăm, fac ca debitul de apă disponibil pentru preluare și tratare să fie unul extrem de scăzut.

În considerentul celor de mai sus, societatea Vital S.A. – Agenția Seini anunță că, începând de astăzi 26 iunie a.c., va furniza apă la presiune redusă către străzile Cuza Vodă, Tudor Vladimirescu, General Grigore Bălan, Sub Vii, Boci, Dealul Soarelui, Băii și localitatea Săbișa.

Furnizarea apei potabile, către utilizatorii din zonele amintite mai sus, va reveni la normal după depășirea perioadei de secetă.

Măsurile de mai sus fac parte din “Programul de restricții în alimentarea cu apă potabilă “, întocmit de către VITAL S.A. împreună cu reprezentanții Sistemului de Gopsodărire a Apelor Maramureș. Recomandăm utilizarea apei potabile doar în scopuri gospodăreşti şi de uz casnic şi să evite folosirea acesteia în alte scopuri, cum ar fi: irigatul grădinilor și spălatul teraselor, curţilor, pavajelor sau umplerea piscinelor, bazinelor/rezervoarelor de mare capacitate, astfel încât furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă să se realizeze în condiții optime pentru toți beneficiarii serviciului.

Mulțumim pentru înțelegere și vă sfătuim să folosiți apa cu responsabilitate, evitând risipa, pentru a asigura o distribuție echitabilă și continuă!

Folosirea rațională a apei este o responsabilitate comună atât a furnizorului, cât și a utilizatorilor!

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.