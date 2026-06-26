Pe fondul temperaturilor ridicate și al avertizărilor de caniculă, Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare va amenaja, vineri, 26 iunie 2026, două puncte de prim ajutor și hidratare destinate populației.

Acestea vor funcționa în intervalul orar 12:00 – 20:00, în următoarele locații:

Parcul Mara – zona Bulevardului Unirii, la intersecția cu strada Progresului;

Centrul Vechi – Piața Libertății.

Acțiunea face parte din planul de măsuri pentru diminuarea efectelor temperaturilor extreme și ale caniculei, aprobat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș.

La cele două puncte, cetățenii vor putea beneficia de asistență de prim ajutor, hidratare și recomandări privind protecția împotriva efectelor caniculei.

Reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez reamintesc populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Acțiunea este susținută de Consiliul Județean Maramureș, Municipiul Baia Mare și numeroși parteneri instituționali și privați.