Marți, 30 iunie, echipa Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș revine la Vișeu de Sus pentru o nouă acțiune de donare de sânge, adresată tuturor celor care doresc să salveze vieți.

Organizatorii îi încurajează pe cetățeni să participe, subliniind că fiecare donare poate face diferența: „Vino și tu! Vei salva o viață! Poate chiar viața ta!”

Pentru a evita aglomerația, înscrierile se realizează prin WhatsApp (nu SMS) la numărul 0753 831 989, prin trimiterea numelui și a orei dorite de prezentare, în intervalul 09:30 – 14:00.

Exemplu mesaj: „Donare sânge, Dunca Ioan, ora 09:30”

Acțiunea se va desfășura la Cabinetul de Planificare Familială, strada 22 Decembrie, nr. 39, Vișeu de Sus.