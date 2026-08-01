Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” organizează, în perioada 3–14 august, o nouă ediție a taberei de vară ArtReCreativ, dedicată copiilor cu vârsta de 8 ani și peste.

Programul îmbină activitățile artistice cu jocurile, excursiile și experiențele educative, oferindu-le participanților un cadru în care își pot dezvolta creativitatea, încrederea în sine și spiritul de echipă.

Pe parcursul taberei, copiii vor participa la: ateliere de pictură; modelaj în lut; activități de artă decorativă; exerciții de vorbire în public; jocuri și concursuri interactive; drumeții și vizite la obiective culturale.

Programul include și două excursii tematice: pe 6 august, la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou, iar pe 13 august, la Castelul Károlyi din Carei, unde participanții vor descoperi natura, patrimoniul și istoria acestor locuri.

Activitățile se vor desfășura la sediul Muzeului Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, situat pe strada 1 Mai nr. 8, zilnic, în intervalul 08:00 – 12:00.

Tabăra ArtReCreativ reprezintă o oportunitate pentru copii de a petrece o vacanță activă și educativă, într-un mediu care încurajează imaginația, descoperirea și exprimarea artistică.