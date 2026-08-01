Comunitatea romano-catolică din Borșa Baia se pregătește să marcheze un moment istoric: 100 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfântul Francisc”. Evenimentul aniversar va avea loc duminică, 2 august, începând cu ora 10:00, iar celebrarea se va desfășura atât în limba maghiară, cât și în limba română.

Sfânta Liturghie festivă va fi celebrată de Preasfințitul Eugen Schönberger, episcop diecezan de Satu Mare, care, cu această ocazie, va binecuvânta din nou biserica, recent restaurată la exterior.

În cadrul celebrării vor avea loc și ceremonii de Mir, astfel că ziua va avea o dublă semnificație pentru comunitate: recunoștință pentru cei 100 de ani de existență ai bisericii și rugăciune pentru tinerii care vor primi darurile Sfântului Duh.

Manifestările dedicate jubileului vor continua și în perioada 11–12 august, când în biserică va fi adusă relicva Sfântului Francisc de Assisi. Evenimentul oferă credincioșilor posibilitatea de a se închina la relicvă, de a aprofunda spiritualitatea franciscană și de a cere mijlocirea sfântului pentru familiile și viețile lor.

Anul acesta are o semnificație aparte și prin comemorarea a 800 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Francisc de Assisi. Cu această ocazie, credincioșii care vor vizita biserica din Borșa Baia și vor îndeplini condițiile prevăzute de Biserica catolică vor putea obține indulgență plenară.

Parohia romano-catolică din Baia Borșa îi invită pe toți credincioșii și pelerinii să participe la aceste momente de sărbătoare, rugăciune și comuniune, dedicate atât recunoștinței pentru trecut, cât și binecuvântării viitorului comunității.