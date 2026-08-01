Credincioșii din Berința sunt invitați duminică, 2 august, să participe la un moment deosebit de rugăciune și comuniune, organizat cu prilejul începutului Postului Adormirii Maicii Domnului.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie vor da răspunsurile liturgice membrii grupului vocal ASCOR Baia Mare.

După încheierea slujbei, începând cu ora 12:00, tinerii din cadrul ASCOR vor susține un recital de pricesne dedicate Maicii Domnului și perioadei de post, oferind credincioșilor un moment de înălțare sufletească prin cântările tradiționale bisericești.

Părintele paroh Radu Ioan Anton îi invită pe toți credincioșii să participe la acest eveniment spiritual, pentru a se bucura împreună de frumusețea cântului liturgic și de glasurile tinerilor care vor da un plus de solemnitate începutului Postului Adormirii Maicii Domnului.