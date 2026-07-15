Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat marți, 14 iulie, în mijlocul celor peste 200 de copii și tineri reuniți în Tabăra de vară „Credință, rugăciune și comuniune”, ediția a 5-a, care s-a desfășurat la Bloaja, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a rostit o rugăciune împreună cu tinerii, apoi le-a adresat un cuvânt de binecuvântare, vorbindu-le pe înțelesul lor despre credință, despre frumusețe și bucuria Ortodoxiei, precum și despre importanța pe care o are organizarea de către parohii a taberelor. În acest context, tinerii învață lucruri frumoase și pot lega prietenii pe viață. La final, ierarhul le-a oferit cărți de rugăciune.

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Tabăra se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și este organizată de preoții din Parohiile Ortodoxe Trestia, Ciocotiș, Fânațe, Cernești, Brebeni și Măgureni în colaborare cu Primăria Comunei Cernești și școlile din comună.

Pe parcursul celor două zile, 13–14 iulie, copiii și tinerii s-au bucurat de zile frumoase, rugăciune, jocuri recreative și de societate, drumeții și multe alte surprize. Astfel, tinerii își descoperă abilitățile de coordonare și de lucru în echipă și ieșirea din zona de confort.