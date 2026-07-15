Mobilizare exemplară a echipelor de intervenție din Poienile de sub Munte, după ce un accident de scuter produs marți seara, în jurul orei 21:00, s-a soldat cu rănirea gravă a unei persoane aflate în stare de inconștiență.

Potrivit reprezentanților Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Poienile de sub Munte, echipajul de prim răspuns a fost alertat imediat și a ajuns la locul evenimentului în aproximativ trei minute de la primirea apelului. Salvatorii au efectuat evaluarea inițială a victimei, au monitorizat funcțiile vitale și au transmis în timp real informațiile necesare către dispeceratul medical.

La fața locului a intervenit și un echipaj al Secției 4 Poliție Rurală Leordina, care a asigurat perimetrul accidentului și a demarat cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

În sprijinul salvatorilor a sosit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș – Substația Poienile de sub Munte. Deși se afla deja într-o altă misiune, gravitatea situației a impus redirecționarea rapidă a echipajului pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

Ulterior, victima a fost preluată de un echipaj EPA SMURD și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Reprezentanții SVSU Poienile de sub Munte au evidențiat buna colaborare dintre toate structurile implicate în intervenție, subliniind că reacția rapidă și coordonarea eficientă dintre voluntari, ambulanță, SMURD și poliție au fost esențiale pentru gestionarea cazului.

„Această intervenție demonstrează importanța cooperării dintre instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și capacitatea acestora de a acționa prompt atunci când viața unei persoane este în pericol”, au transmis reprezentanții serviciului voluntar.