Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” invită publicul la un eveniment deosebit dedicat valorilor autentice ale culturii românești. Concertul aniversar de folclor „Drag de Bistrița, drag de România noastră!” va avea loc la Bistrița și îl va avea în prim-plan pe îndrăgitul artist Paul Surugiu – Fuego, care sărbătorește împlinirea a 50 de ani de viață.

Evenimentul din 22 septembrie promite o seară încărcată de emoție, tradiție și muzică autentic românească, în care orchestra Ansamblului Național „Transilvania”, condusă de dirijorul Eduard Albina, și dansatorii ansamblului vor oferi publicului un spectacol de înaltă ținută artistică. Coregrafia este coordonată de Lavinia Pașca și Daniel Bota, iar managementul artistic este asigurat de Iuliana Maria Dragoș.

Pe scenă vor urca și invitați speciali, nume consacrate ale folclorului românesc, precum Angela Buciu și Matilda Pascal Cojocărița, alături de artiștii Andreea Ghițiu, Ioana Pricop și Gabriela Ardusătan.

Organizatorii transmit că spectacolul este gândit ca o adevărată celebrare a identității românești, a tradițiilor și a frumuseții cântecului popular, reunind artiști de valoare într-un eveniment dedicat tuturor iubitorilor de folclor.