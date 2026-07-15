Polițiștii maramureșeni intervin cu promptitudine și iau măsuri de fiecare dată când constată că siguranța cetățenilor și liniștea acestora ar putea fi afectată.

Astfel, ca urmare a cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare într-o cauză ce vizează săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice, doi tineri de 18 și 26 de ani și un bărbat de 38 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore.

Vă reamintim că la data de 9 iulie a.c., ca urmare a unor imagini video apărute în spațiul public și a verificărilor preliminare efectuate, polițiștii au stabilit că, în timp ce se aflau pe strada Electrolizei din municipiu, cele trei persoane s-ar fi agresat fizic reciproc.

Polițiștii au demarat cercetările din oficiu în vederea clarificării situației de fapt, iar în urma probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, la data de 14 iulie a.c., au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor în cauză.

Aceștia au fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

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În cursul zilei de astăzi, cele trei persoane vor fi prezentate instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.