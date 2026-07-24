Maramureșul continuă să fie un adevărat laborator în aer liber pentru viitorii geologi. Studenții Facultății de Geologie și Geofizică din cadrul Universității din București au petrecut cea de-a treia zi a practicii de teren explorând unele dintre cele mai reprezentative obiective geologice și miniere din zona Baia Mare. Coordonați de conf. dr. Sorin Udubașa și dr. Elena Luisa Iatan-Codrean, studenții au fost însoțiți de Marinel Kovacs, care le-a prezentat particularitățile geologice ale regiunii, și de muzeografa Ruskal Teodora din cadrul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare. La activitate au participat și trei studenți internaționali voluntari aflați la muzeu prin programul AIESEC.

Pe parcursul zilei, participanții au vizitat halda de steril „Sfânta Varvara” din Cavnic, cariera de andezit de la Șurdești, Dealul Minei din Baia Sprie, dar și două dintre cele mai cunoscute obiective naturale ale județului – Lacul Albastru și Crăpătura Zorilor.

Practicile de teren le oferă studenților oportunitatea de a observa direct formațiunile geologice și urmele activității miniere care au făcut din Maramureș una dintre cele mai importante regiuni miniere ale României, contribuind totodată la promovarea patrimoniului geologic și natural al județului.