Comunitatea din Lăpuș este în doliu după trecerea la cele veșnice a Mariei Dumitru, una dintre cele mai cunoscute horitoare ale zonei și o neobosită păstrătoare a tradițiilor și cântecului popular lăpușean.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții comunității „Lăpuș – mărgăritare de poveste”, care au transmis un mesaj de rămas-bun și de condoleanțe familiei îndoliate.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a celei care a fost Dumitru Maria, una dintre vrednicele horitoare de la Lăpuș, păstrătoare a cântecului străbun și a valorilor satului nostru. Prin glasul său, doamna Maria a dus mai departe frumusețea horitului lăpușean, lăsând o moștenire de neprețuit generațiilor care vor veni”, au transmis aceștia.

Cei care au cunoscut-o spun că Maria Dumitru va rămâne în memoria comunității prin bunătatea, zâmbetul și dragostea cu care a promovat folclorul autentic și horile lăpușene la fiecare eveniment.

În mesajul de rămas-bun sunt transmise sincere condoleanțe familiei și colegelor din grupul „Horitoarele de la Lăpuș”, alături de rugăciunea ca Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică.

Dumnezeu să o odihnească în pace!